Estos son los 10 errores que cometemos en nuestra nutrición

A pesar de intentar tener una dieta sana y equilibrada, no siempre lo sabemos todo sobre la nutrición. Para tener una buena salud es conveniente no cometer algunos descuidos muy comunes. Estos son los 10 errores más típicos en la nutrición que podemos solucionar fácilmente.

Las semillas de lino contienen grasas, omega 3, fibra y antioxidantes que pueden mejorar la salud de tu corazón. Pero, la linaza que contienen estas semillas puede no digerirse muy bien lo que implica que perderás algunos de sus beneficios más saludables. En vez de las semillas, puedes tomar linaza molida.

Es cierto que cuando vemos productos con esta información tendemos a pensar que son mejores para nuestra salud, pero no es verdad. Los alimentos puede que estén muy procesados, tener conservantes o ingredientes refinados. Por eso, es importante leer de qué está compuesto ese producto

7. Bebes leche de almendras por el calcio, pero no agitas el cartón antes de servirte

Es muy sano sustituir la leche convencional por otras como la de soja, la de almendras o la de arroz, ya que contienen una buena dosis de calcio y vitamina D. El único inconveniente es que los ingredientes no suelen mezclarse muy bien y los nutrientes tienden a quedarse en la parte de abajo del vaso. Por eso, es recomendable agitar el cartón de leche antes de servirse

Las verduras contienen vitaminas liposolubes del tipo A, E y K, además de una serie de antioxidantes que requieren la absorción de grasa. Pero si no le añades el aceite y el vinagre, es posible que pierdas muchos de los ingredientes que contiene la ensalada. Añade siempre aceite, frutos secos o aguacate y así aprovecharás mejor los nutrientes de los vegetales.

No todos los yogures son ricos en probióticos. Si el yogur ha sido calentado o pasteurizado, esos nutrientes se destruyen y no se vuelven a agregar. Es importante informarse de cuáles son esos productos para no cometer este error