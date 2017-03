El escáner cerebral que puede averiguar si tienes mente de criminal

Los neurocientíficos han utilizado escáneres cerebrales para detectar la diferencia entre las personas que cometieron crímenes a propósito y las que infringieron la ley por imprudencia, según informa The Guardian.

Es la primera vez que los científicos han conseguido decodificar los cerebros de los criminales en un escáner para descubrir la diferencia entre las personas que cometen crímenes intencionadamente o por imprudencia.

Pero los científicos sólo pueden descifrar las intenciones de las personas cuando realizaban crímenes simulados, aún no se puede llevar esta técnica a la vida real. De todas formas, supone un avance en el conocimiento del cerebro de los delincuentes.

"En la mayoría de los casos, cuando alguien está cometiendo un crimen no lo hacen mientras están dentro de un escáner", señalan los investigadores en Proceedings of the National Academy of Sciences, la revista donde se ha publicado el estudio.

Así, los investigadores examinaron el cerebro de 40 personas mientras participaban en un experimento en el que debían transportar una maleta al otro lado de la frontera. En algunos casos se sabía que contenía drogas y en otras era toda una incógnita. Los científicos introdujeron además otra variable: una variación del riesgo de que el traficante fuera interceptado.

Utilizando una técnica de inteligencia artificial llamada "Machine Learning", los investigadores descubrieron que podían detectar, con alta precisión, aquellos que infringían la ley a sabiendas, y aquellos que lo hicieron simplemente asumiendo un riesgo.

"No vas a hacer un experimento con alguien acusado de algo y reconstruir un estado mental para así decidir si algo fue imprudente o hecho con conocimiento de causa", declaró a The Guardian Read Montague, un neurocientífico que lidera el instituto de investigación Virginia Tech Carilion. "Pero es un punto de partida para tomar este tipo de cosas en serio y preguntarnos en qué sentido son estos límites razonables", explicó.

Los científicos necesitarán ver cientos de escáneres e incluso miles de más gente antes de poder sacar conclusiones sólidas. Con más imágenes cerebrales de personas que cometen crímenes falsos, debería ser posible determinar qué áreas del cerebro están involucradas o cómo las diferencias en el desarrollo, el consumo de drogas y los trastornos mentales modifican los patrones de la actividad cerebral.

Además, en un futuro creen que podrían averiguar el estado mental de una persona cuando cometió el delito únicamente mostrándole fotografías de la escena del crimen.

Lisa Claydon en la Universidad Abierta dijo que la investigación plantea preguntas interesantes sobre cómo clasificar la responsabilidad criminal. Si los hallazgos se replican en trabajos futuros, estos escaneos podrían ayudarnos a entender cómo las categorías criminales equivalen a diferentes niveles de culpabilidad penal.

Paul Catley, también de la Universidad Abierta, calificó el trabajo como "fascinante", pero agregó que aunque la investigación parecía apoyar las clasificaciones de la ley, la investigación no explicó cómo los diferentes estados cerebrales influyeron en el comportamiento de la gente. "La idea de que en el futuro se pueda mirar hacia atrás y encontrar la intención de alguien en el momento de un crimen parece algo que llevará tiempo", añadió.