Los Mossos hacen un escrache a sus mandos

Los 200 agentes de los Mossos d’Esquadra botan para protestar. Vestidos de paisano con gorros de Papá Noel y narices de payaso. Hacen así un escrache a sus superiores mientras estos celebran la cena de Navidad en el interior de un restaurante de Barcelona. Están contra la cúpula policial por dejar en libertad al conductor que la semana pasada atropelló a un mosso que le dio el alto en Rubí pensando que era un atracador. El agente se agarró al capó durante 300 metros hasta que cayó dándose un fuerte golpe en la cabeza. Finalmente el conductor fue detenido pero los jefes policiales decidieron que pasara la noche en su casa en vez de en la comisaría, antes de declarar ante el juez. El vecino no tenía antecedentes y explicó que había entrado en pánico al no reconocer al agente como policía. Los Mossos iban camuflados y hacía pocos días que los medios habíamos divulgado una alerta sobre la presencia de estos policías falsos que roban haciéndose pasar por agentes. Se recomendaba no parar, y eso es lo que hizo el conductor de Rubí; En vez de obedecer, aceleró, muerto de miedo. Todo esto lo presencio su mujer y su hijo. Pero los compañeros del agente herido protestan porque habrían querido llevar al conductor esposado ante el juez.