España no es paraíso para los fugitivos

Son ejemplo de eficacia. "Se puede decir que todo lo que nos llega se ha resuelto", apunta Alicia Vicente, comandante responsable del Grupo de Análisis Criminal de la Guardia Civil. El año pasado detuvieron a 156 fugitivos, un 36% más que el anterior. "Creo que favorece la prevención. Cuando un delincuente quiere huir del país en el que ha delinquido se piense el venir a España". Hay principalmente dos tipos: los que huyen a la desesperada y los que lo hacen con recursos, bien propios, bien si pertenecen a una organización criminal. "Les va a facilitar viviendas, vehículos, documentación falsa...Tienes que estudiar realmente a la organización que le va a dar cobijo o amparo", nos relata un teniente del Equipo de Huidos de la Guardia Civil que prefiere mantener el anonimato. Pero entre los más detenidos aquí, españoles reclamados por otros países. Una cooperación, igualmente, a la inversa. Nuestro lugar preferido, Europa, no hay fronteras, e Iberoamérica, por idioma. La principal operación, el mes pasado en Colombia, con diez detenidos. "En el caso de alguno sí se ha llevado una sorpresa. No esperaban que se pudiera llegar hasta allí". Tampoco importa el delito, ni el tiempo que haya pasado, por ejemplo, un asesinato hace 10 años en Alicante. "Y que pudo ser localizado y detenido en Macedonia". No hay fronteras para buscar a los huidos.