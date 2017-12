El 26% de los españoles adora la Navidad y el 6% asegura que la odia, según el I Observatorio de la Navidad en España

El 26 por ciento de los españoles asegura que adora la Navidad y el 6 por ciento se manifiesta "claramente en contra", diciendo que "odia" estas fechas, según se extrae del I Observatorio de la Navidad en España, en el que han participado 1.504 mujeres y hombres mayores de 18 años y que ha sido presentado este miércoles 13 de diciembre por Suchard en colaboración con la consultora Ipsos.

Uno de los aspectos que más valoran los españoles en Navidad es reunirse con su familia alrededor de la mesa (84%), así como reencontrarse con conocidos a los que hace tiempo no ven (83%).

EL 48% NO QUIERE ORGANIZAR LAS COMIDAS

"Cuando se trata de organizar, preferimos escaquearnos", señala el estudio. Concretamente, los datos reflejan que el 48 por ciento comenta que no le gusta encargarse de la organización de estos encuentros, y el 43 por ciento que le disgusta ir a hacer la compra. Sin embargo, en el caso de Galicia, el 30 por ciento de los gallegos reconoce que el momento de ir al supermercado le encanta.

Respecto a las comidas y cenas de trabajo durante estas fechas, el 46 por ciento afirman que no les gustan. Además, en cuanto a los menús, el 79 por ciento disfruta con los platos "típicos" como cordero, marisco o besugo, y el 81 por ciento valora positivamente los postres y dulces que se consumen estos días, de los cuales el 57 por ciento asegura que el turrón es uno de los dulces más representativos de estos días, seguido por el roscón de Reyes, elegido por el 16%.

En este sentido, el estudio muestra que gusta más recibir regalos que darlos, ya que el 48 por ciento de los adultos españoles reconoce que no les emociona encargarse de estas compras.

NO GUSTA LA PROGRAMACIÓN TELEVISIVA EN NAVIDAD

Sobre la programación televisiva navideña, enfocada en contenidos para todos los públicos, así como especiales musicales y películas navideñas, el 60 por ciento preferiría "dejar estas temáticas de lado". En este sentido, el estudio indica que en Cataluña, el 58 por ciento de los catalanes reconoce que no le gustan los especiales de humor.

Precisamente, al 23 por ciento de los encuestados no les gustan los jerséis de renos o similares, que no tienen relación con la Navidad española. Además, el 10 por ciento de los españoles reconoce que las visitas de los niños pidiendo el aguinaldo por el vecindario tampoco son de su agrado. En concreto, son los catalanes los menos interesados en esta costumbre, ya que el 34 por ciento reconoce que no les gusta.