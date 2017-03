Los españoles son más celosos de sus fotografías que de sus datos médicos

Los españoles guardan con más celo sus fotografías y vídeos que los datos de su historial médico, según se desprende del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de febrero.

Así, en el estudio, donde se interroga a los cuidadanos por cuestiones relativas a su privacidad, un 62,3 por ciento de los consultados dice que no daría sus datos médicos "salvo que fuera imprescindible", frente a un 65 por ciento que no lo haría con sus fotos y vídeos, a pesar de la presencia abundante de este tipo de contenidos personales en las redes sociales.

No obstante, los datos personales que guardan con más celo son los datos financieros personales (salario, cuentas bancarias, créditos solicitados, etc) que no facilitaría el 85,9 por ciento, seguidos de las huellas dactilares (el 84,6%).

A LAS MUJERES LES PREOCUPA MÁS

Según esta encuesta, las mujeres tienen más reparo en facilitar estos datos (64,9% no lo haría) que los hombres (59,6%). Casi uno de cada cinco varones (18,2%) los daría fácilmente, frente a un 14,5 por ciento de ellas.

Por edades, los jóvenes son más confiados, ya que menos de la mitad (48,7%) se resistiría a dar estos datos frente a más del 60 por ciento de las personas mayores de 35 años. El porcentaje sube hasta el 65,2 por ciento en los mayores de 65 años.