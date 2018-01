La estabilidad en el empleo y la flexibilidad horaria, principales razones para tener hijos, según un estudio

El grado de estabilidad emocional y laboral junto con la flexibilidad horaria y la disposición de tiempo son los factores que más pesan a la hora de decidirse a tener hijos, según el VII Barómetro de la Familia elaborado por GAD3 para The Family Watch publicado este lunes.

Realizado a partir de 600 encuestas telefónicas en todo el territorio nacional, el trabajo ha sido presentado por la directora general de The Family Watch, María José Olesti; el presidente de GAD3, Narciso Michavila; y el secretario General de la Fundación Madrid Vivo, Carlos de la Mata, entidad que patrocina el estudio.

Según expone, seis de cada diez ciudadanos querían tener hijos o tener más, decisión para la que es determinante en un 53,7% de los casos, contar con el apoyo del cónyuge. Un 44,7% pone en la balanza tener tiempo disponible para dedicar a los hijos, a un 41,5% le pesa tener estabilidad laboral y un 38,2% miró tener recursos económicos suficientes. Sólo para el 9,8% esta decisión tiene algo que ver el contar o no con apoyo de las administraciones públicas.

"Existe el deseo de mucha población fértil de tener más hijos. En el año 2000 no nacieron ni 400.000 niños. En 2008 tocamos picos de medio millón y desde entonces no ha hecho más que bajar y a pesar de la recuperación económica sigue bajando. Si la sociedad en su conjunto no nos tomamos esto en serio, el mayor problema que vamos a tener que debatir es el modelo demográfico", ha señalado Michavila.