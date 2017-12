El estreñimiento afecta a casi el 20% de la población española

El estreñimiento afecta en España entorno entre el 12-20 por ciento de la población, según datos de la Fundación Española del Aparato Digestivo, y se trata de un síntoma que es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres, afectando así mismo más a los mayores de 65 años.

Se trata de síntoma, no una enfermedad, que no resulta fácil de definir, ya que no hay establecido un criterio común en cuanto a normalidad al hablar de tránsito intestinal. El experto del Departamento Científico de Cinfa, Eduardo González Zorzano, ha aclarado que "el rango de normalidad para acudir al servicio oscila entre tres veces a la semana y tres veces al día. Cuando la frecuencia es menor de tres deposiciones semanales o existe dificultad para expulsar las heces, siendo estas secas y duras, se habla de estreñimiento".