Un estudio muestra que el 90% de los españoles mejora su autoestima con el deporte

El 90 por ciento de los españoles mejora su autoestima con el deporte, según se desprende del 'Primer Barómetro sobre el Movimiento en España', realizado por 'Rexona', marca de desodorantes de Unilever, con el objetivo de estudiar los hábitos y tendencias de movimiento de los españoles.

El hecho de mejorar la autoestima a través del ejercicio físico se debe, según ha explicado la avaladora del estudio, Patricia Ramírez, a que durante el deporte se pone en marcha el sistema de recompensa, un neurotransmisor encargado de la sensación de bienestar.

"Practicar ejercicio es una liberación de neurotransmisores, dopamina, serotonina y un opiáceo, la endorfina, que se libera como hormona, y que drogan tu cerebro de forma natural. Esta droga natural permite experimentar nuevas sensaciones, tan placenteras, que enganchan", ha explicado.

Además, prosigue, el cambio de valores y la filosofía relacionada con tener tiempo para uno mismo y cuidarse está en auge. "Practicar deporte permite controlar tu peso, tener una piel más elástica y con ello verte mejor físicamente. La imagen que tenemos nos condiciona a la hora de relacionarnos, con lo que sentirnos bien físicamente permitirá sentirnos más seguros y confiados. Y esto alimenta la autoestima", ha señalado.

LA IMPORTANCIA DE LA MENTE

En general la práctica del deporte se centra en el género masculino, principalmente en hombres de edades intermedias, y la opción del gimnasio/fitness se concentra en un perfil más joven y la práctica del pilates y del yoga es un tipo de actividad claramente femenina.

En este sentido, Juanjo Rodríguez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ha comentado que el motivo principal es porque son deportes donde la mente, la relajación y la respiración tienen una gran participación.

"El problema en la falta de hacer ejercicio reside en que la mayoría de personas no tiene la disciplina suficiente para mantener una rutina semanal de ejercicio y termina abandonando y cayendo de nuevo en un estilo de vida más sedentario. No les gusta el deporte. Debemos tener en cuenta que la mente es muy importante, y el hecho de que en el entorno laboral y social no se facilite la actividad física, acaba reduciendo las posibilidades de ser más activo", ha zanjado.