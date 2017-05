"Para los que no me conocéis soy Luis de Marcos y voy a morir"

Luis de Marcos está cansado de sufrir tras cuatro años postrado en una cama víctima de una esclerósis múltiple cuyos dolores ya no mitiga ni la morfina. Busca morir con dignidad y "poner fin a una existencia que no es vida". Por eso se ha dirigido por carta a Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera pidiéndoles que "desbloqueen en el Congreso el debate sobre la eutanasia".

El dolor ha terminado por ahogar el grito vital de Luis de Marcos que dice a quién quiera oirle: "¡Adoro la vida! ¡La adoro!" . Con cincuenta años, los últimos cuatro los ha pasado en una cama luchando contra los terribles dolores de la esclerósis múltiple , un sufrimiento que la ciencia y la farmacopea no pueden mitigar y que han convertido su existencia en algo que ya "no es vida" como él mismo asegura en su carta a los líderes políticos españoles.

Confiesa que "los dolores insoportables de la enfermedad que me ha tocado me hacen desear abandonar este mundo ya, antes del tiempo que la Naturaleza, pero la legislación española no me lo permite ". Y se queja de que "las leyes actuales me obligan a pasar por un calvario que ni quiero, ni puedo aguantar ". Asegura que la eutanasia "es lo único que me puede sacar de la tortura que estoy viviendo".