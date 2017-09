Los examinadores de tráfico retoman la huelga con un seguimiento de más del 70% y unas 3.000 pruebas suspendidas

Los examinadores de tráfico han retomado la huelga este lunes, 4 de septiembre, con un seguimiento en toda España de más de un 70%. Además, esta primera jornada de paros convocados para septiembre ha dejado sin realizar unos 3.000 exámenes prácticos, según indican fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press.

En concreto, la DGT cifra el seguimiento de este primer día de huelga de septiembre en un 70%, mientras que la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) sitúa esta cifra en un 80,59%. "Es un porcentaje bastante alto para que la DGT se siente a negociar", ha valorado en declaraciones a Europa Press el presidente de la entidad, Joaquín Jiménez, que reitera que "no va a haber servicios mínimos en septiembre", mes para el que están previstos paros para cada lunes, martes y miércoles, porque, según asegura, la ley vigente no lo permite.

Además, el colectivo, que decidió el pasado 23 de agosto sustituir la huelga indefinida por paros en septiembre, no descarta prolongar la huelga a los siguientes meses si el organismo dependiente de Interior no propone una solución al conflicto. Según afirma a Europa Press el presidente de Asextra, no ha habido contacto ninguno de manera oficial desde que ambas partes se reunieran el pasado 22 de agosto. En dicha reunión, no hubo acuerdo sobre la situación ni sobre servicios mínimos. "El colectivo está muy quemado con la DGT", añade Jiménez.