Indignación por la excarcelación de un sospechoso de matar a su mujer

Mucha indignación en un pueblo de Pontevedra, en Mos, por la liberación del único sospechoso de matar a golpes a su mujer. Lleva en prisión preventiva desde hace un año y ahora una juez ha decidido excarcelarlo. Dice que no hay pruebas suficientes para que siga en prisión aunque continuará como imputado. Ante la Guardia Civil declaró que se la había encontrado muerta en casa, sin embargo pasó a disposición judicial como principal sospechoso. El hombre niega que acabara a palos con la vida de su esposa y la juez le deja en libertad hasta que se celebre el juicio por falta de pruebas. La decisión no la comparten los vecinos del pueblo quienes aseguran que entre ambos no había buena relación. La víctima de 69 años había interpuesto una demanda en 2014 acusándole de malos tratos habituales. Una denuncia que retiró cuando llegó el juicio. Hoy todo el pueblo de Mos se ha concentrado en la plaza para pedir que se haga justicia.