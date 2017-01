Un total de 112.185 extranjeros se han presentado al nuevo examen de nacionalidad española desde octubre de 2015

La Iglesia de Madrid imparte cursos gratuitos para ayudar a preparar la prueba

Un total de 112.185 ciudadanos extranjeros se han presentado al nuevo examen para obtener la nacionalidad española desde que entró en vigor el 15 de octubre de 2015 la Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, la cual establece que los candidatos deberán superar una doble prueba de conocimientos diseñada por el Instituto Cervantes. La Iglesia imparte cursos gratuitos de preparación para este examen.

Por nacionalidades, Marruecos encabeza la lista con 15.279 candidatos, según la última actualización del Ministerio de Justicia a la que ha tenido acceso Europa Press. La comunidad marroquí es la más numerosa y antigua en España y el requisito para que un ciudadano de este país pueda adquirir la nacionalidad es que haya residido legalmente y de forma continuada durante al menos diez años en España.

A Marruecos le siguen Colombia, con 8.751 extranjeros que se han presentado al examen; Bolivia, con 7.880; República Dominicana, con 6.606; Ecuador, con 6.501; Cuba, con 5.597; Venezuela, con 5.510; Argentina, con 4.308; Perú, con 4.191, y Pakistán, con 3.965. En el caso de los ciudadanos originarios de antiguas colonias españolas, el requisito de residencia en España se rebaja a dos años.

Además, entre los aspirantes se encuentran algunos casos curiosos como el de un ciudadano de la Ciudad del Vaticano que se presentó a la prueba en 2016. También figura como inscrito en 2017 un refugiado. Precisamente, en el caso de los refugiados, deben haber residido al menos cinco años en el país para poder obtener la nacionalidad.

CASI 17.000 PERSONAS EN 2017

En la primera y única convocatoria en lo que va de año 2017, se han presentado 16.840 extranjeros, una cifra que no resulta tan elevada teniendo en cuenta que estos exámenes se realizan el último jueves de cada mes, excepto en agosto y diciembre cuando no se hacen, según detalla la guía para la prueba.

En 2015 solo se enfrentaron al test 3.695 solicitantes, una cifra no tan baja si se tiene en cuenta que la ley echó a andar en octubre y que solo hubo dos citas. Mientras, en 2016 se inscribieron 91.650 personas para la decena de convocatorias que tuvieron lugar.

Además, como particularidad, desde el 15 de octubre de 2015, un total de 1.766 candidatos han marcado como nacionalidad la española, un hecho que el Ministerio de Justicia atribuye a una equivocación por parte de los examinados pues entiende que ningún español va a solicitar de nuevo la nacionalidad. Si bien, precisa que no tienen forma de averiguar la nacionalidad real de estos solicitantes.

La denominación oficial del examen es 'prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE)' y superarla es requisito para la obtención de la nacionalidad. Ha sido diseñada por los técnicos del Cervantes, es tipo test y consta de 25 preguntas; el 60% versan sobre "Gobierno, legislación y participación ciudadana en España" y el 40% restante sobre "Cultura, historia y sociedad españolas". El aspirante tiene 45 minutos para responder correctamente al menos a 15.

Entre las preguntas que recoge el manual de preparación del examen, se pueden encontrar enunciados como "antes de ser nombrado por el Rey, el presidente de Gobierno debe recibir la confianza de..."; "La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia de..."; "El clima de Canarias se denomina..."; o "La baja por maternidad en España, de carácter general por un solo hijo, puede ser de hasta...".

CURSOS CON 100% DE ÉXITO

Para ayudar a los solicitantes a preparar la prueba y acudir al examen con ciertas garantías de aprobado --las tasas son de 85 euros en el caso de la prueba cultural y 121 para la de idioma, y muchos de los que se presentan no se pueden permitir suspender--, la delegación de Migraciones de la Iglesia de Madrid puso en marcha unos cursos gratuitos por los que ya han pasado casi 200 hombres y mujeres, con un 100% de éxito.

"O te preparas el examen y vas con ciertas garantías de aprobarlo o has perdido ese dinero y la ocasión de continuar adelante con los trámites de nacionalidad", expone en declaraciones a Europa Press el coordinador del curso, Pepe Serrano, que en cualquier caso, considera que esta fórmula de examen no es la única manera para demostrar que una persona está lo suficientemente integrada en la sociedad española pues, tal y como ejemplifica, "se puede estar perfectamente integrado y no saber dónde nace el río Ebro".

La diócesis de Madrid y la diócesis de Getafe prepararon unos materiales muy visuales con las 300 posibles preguntas y sus respuestas, destacando la correcta y asociándola a una imagen. Los cursos comenzaron a impartirse en marzo de 2016 y tienen una duración de diez horas --2 horas y media en una sesión por semana-- para permitir a los solicitantes compaginarlo con sus horarios laborales y sus ocupaciones familiares.