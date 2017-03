La familia de una niña muerta en Melilla busca dinero para hacer las pruebas que demuestren "una negligencia médica"

La madre de la pequeña fallecida Naira, María José Fernández Bagdad, ha escrito una carta pública en la que da a conocer que la familia hasta ahora ha recaudado 829 euros, muy lejos de los 6.000 euros necesarios para la realización de un informe pericial médico que pueda averiguar si se ha cometido una "negligencia médica" al no ingresar a la pequeña cuando asistió a Urgencias y falleciera pocas horas después de ser dada de alta aquel 24 de enero.

La carta de la madre de Naira El Madiouni Fernández, la niña fallecida el pasado día 24 de enero en el Hospital Comarcal a las tres horas de ser dada de alta, comienza diciendo que "no quisiera que jamás tuvierais que pasar por la terrible experiencia como la que desgraciadamente estoy padeciendo y es que me hayan robado a mi Naira, mi niña de tres años, que después de diagnosticarla por su pediatra de bronquitis aguda, empeoró y la llevamos de urgencia, y en muy mal estado, al Hospital Comarcal de Melilla, donde le dieron el alta y no la ingresaron como pedí, y se me murió tres horas después por un broncoespasmo".

María José Fernández explica que "estoy intentando demostrar que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria no nos atendió con justicia ni como nos merecíamos y necesitamos vuestra solidaridad para poder pagar los informes médicos para personarnos en los tribunales".

En este sentido, ha apuntado que "quienes sois padres y madres estoy segura que me entenderéis. Os lo agradezco de corazón".

Por último, informa que hasta el momento llevan recaudados 829 euros frente a los 6.000 euros que son necesarios para la realización de las pruebas periciales, una vez que se ha descartado la realización de la autopsia al cadáver de Naira, ya que esta prueba, después del tiempo transcurrido tras su enterramiento, no tenía ya mucho valor. "Por favor, colaborad", es la petición desesperada de esta madre, en su carta pública a los melillenses.