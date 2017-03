Emma Watson responde: "El feminismo va de dar opciones a las mujeres"

"El feminismo va de dar opciones a las mujeres, no es un palo con el que golpear a otras mujeres, trata sobre la libertad, sobre la liberación, sobre la igualdad. No sé qué tienen que ver mis tetas con esto. Es muy confuso", ha respondido la actriz en una entrevista.

"La sesión en sí misma fue un poco desconcertante porque probamos de todo en ese rodaje. Fue increíblemente artístico, me involucré y me comprometí con Tim. Estaba muy emocionada por lo interesantes y hermosas que serían las fotografías. Pero sí, algunas personas han preguntado y les he dicho '¿hay algo controvertido en todo esto?", se pregunta Watson.

Maturing from Hermione to Belle in @beautyandthebeast is a true coming-of-age story for @EmmaWatson: "I couldn't care less if I won an Oscar or not if the movie didn’t say something that I felt was important for people to hear." Read the full cover story at the link in bio. Photograph by Tim Walker.

Una publicación compartida de Vanity Fair (@vanityfair) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 10:02 PST

Watson es Embajadora de buena voluntad de la ONU y participa en la campaña ‘HeForShe’, que inspira a los hombres y a los niños a ser agentes del cambio a la hora de reducir la brecha de género.

Tras aparecer en la imagen de ‘Vanity Fair’ con un bolero blanco de Burberry sin nada debajo, empezaron las críticas en Twitter acusándola de “hipócrita”. Afortunadamente, también hubo voces que destacaron que no hay nada malo en hacer lo que se quiera con el propio cuerpo.

@JuliaHB1 so your feminism means men can't tell us what to do but you can? You can keep it. — princess anna (@annaqque) 1 de marzo de 2017



@JuliaHB1 Feminism is about giving women FREE CHOICE. They can cover up or expose their bodies as they want. You've missed the point — Evie (@EvieA_x) 1 de marzo de 2017