No , nada. Desde este jueves 15 de junio su operador dejará automáticamente de aplicar el cargo por itinerancia cuando viaje por los paíse mencionados. Lo que sí ocurrirá es que debe informarle sobre el final de los cargos y las condiciones en la que se le aplicará las nueva política y sus límites.

El primero afecta a los gigas que podrá usar en el extranjero. Para saberlo tiene que dividir el precio de su tarifa sin IVA entre los gigas contratados. Si el resultado es mayor que 3,85 (la mitad del precio anual interoperadores por giga) no tiene limite . Pero si el resultado es menor entonces sí lo tendrá.

Para conocer este tope tiene que dividir el precio de su tarifa sin IVA entre 7,7 € (esta cifra es el precio máximo que su operador tiene que pagar al extranjero por 1 GB de datos cuando se encuentre en el extranjero y cada año este valor irá siendo menor) y el resultado multiplicarlo por 2 . Lo que le dé es su límite de gigas en itinerancia. Tenga en cuenta que el tope solo se aplica a los datos consumidos en el extranjero, aquí no cuentan los usados en casa.

El segundo afecta a lo que se denomina "uso razonable". Los límites amparados bajo este difuso concepto han cambiado a lo largo de los diez años de gestión de esta iniciativa. Hasta el año pasado las operadoras hablaban de un doble límite: no más de 30 días seguidos o 90 en un periodo de cuatro meses, pero la Comisión logró eliminarlo.

Ahora, lo que tiene que tener en cuenta es que no tendrá limitación si usa el servicio más tiempo en su país que en el extranjero . Si en cuatro meses es al revés, su operadora podría ponerse en contacto con vd. para aclarar esa situación. De no haber acuerdo, dispone de 14 días para cambiar su comportamiento porque de lo contrario pueden aplicarle recargos.

Lo que no está incluido son las llamadas desde fijos . El fin del 'roaming' solo afecta a las comunicaciones realizadas en itinerancia.

Ya ha quedado claro que en condiciones normales su operadora no le cobrará nada por la itinerancia en un país de la UE diferente al suyo. Pero qué pasa si mi contrato no incluye llamadas ilimitadas ni mensajes

o me paso en el tráfico de datos . Pues que su compañía podrá cobrarle según estas tarifas :