121.000 firmas para hacer más accesible los trenes

Coger el tren le supone tener o no tener vida social, ir o no ir a sus sesiones de rehabilitación o depender o no de nadie para desplazarse. Así es la vida de esta bilbaína, depende de la eliminación de las barreras que hay en el anden de su pueblo, Orduña. Hace más de un año comenzó una lucha contra Renfe y Adif que a día de hoy sigue perdiendo. El escalón está en el mismo sitio y ella no puede desplazarse. Acompañada por el cantante y músico Juan Manuel Montilla, "El Langui", ha presetnado 121.000 firmas para en el Ministerio de Fomento para que oigan su petición.