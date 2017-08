La Fiscalía de Granada recurre la puesta en libertad de Juana Rivas y vuelve a pedir prisión sin fianza

Toda esta tramitación no tiene "efectos suspensivos", mientras tanto, en la situación de libertad provisional en la que se encuentra Juana Rivas , la madre de Maracena (Granada) que ha entregado este lunes sus hijos, de once y tres años, al padre, Francesco Arcuri , condenado por lesiones en el ámbito doméstico en 2009, como la obligaba la juez después de que declarara como detenida el pasado martes 22 tras casi un mes ilocalizable después de no cumplir, el pasado 26 de julio, con la orden judicial por la que debía restituir a los menores al progenitor, residente en Italia.