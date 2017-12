Recibe una foto de su novio siéndole infiel pero no se sorprende

Rebekah y Jasmine no se conocían en persona, pero sí se seguían en Twitter. No obstante, eso no fue un impedimento para que, cuando Rebekah se encontró con el novio de Jasmine siéndole infiel, le contara toda la verdad.

"Hola, sé que no nos conocemos y que solo nos seguimos en Twitter. Yo también voy a la Universidad de Texas en San Antonio. Pero reconozco a quien creo que es tu novio en la biblioteca (te adjunto las fotos) y él está con una chica y está siendo muy cariñoso con ella y no sabía si decírtelo, pero a mí me han engañado y de chica a chica, me gustaría saberlo . Espero que esto no te cause muchos problemas. Me siento muy mal, pero pienso que me equivocaría muchísimo si no te lo dijera, ¿sabes? Dime si quieres que pelee con él, estaré aquí durante un rato", escribió Rebekah.