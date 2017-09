'De la frontera al corazón' culmina su recorrido en Bruselas: "Nos empeñamos en poner fronteras donde no las hay"

Los amigos David y Loumkoua partieron el pasado 1 de agosto de viaje en bicicleta desde Ceuta rumbo a Bruselas como parte de su proyecto 'De la frontera al corazón' con el objetivo de visibilizar que la acogida y la integración entre personas diferentes culturas es posible. "Nos empeñamos en poner fronteras donde no las hay", ha comentado David en declaraciones a Europa Press.

"Tenemos muchos miedos y prejuicios, ideas preconcebidas con fronteras invisibles que nos impiden mirar a la gente en el corazón", dice David. La pareja de amigos ha recorrido 2.750 kilómetros en bici y ha dado visibilidad a su amistad a través de las redes sociales, Facebook (@delafronteraalcorazon) e Instagram (@ridemybikemadrid). "No tenemos en teoría nada en común pero hay algo que nos une mucho que son nuestros valores y lo que queremos demostrar es que lo que pesa en las relaciones son los valores," enfatiza David.

Por otro lado, Loumkoua considera que las políticas de acogida han mejorado pues "ya no crean guettos" como afirma sucedía antes cuando inmigrantes de una misma nacionalidad se instalaban en el mismo barrio. Afirma también que es importante que desde este tipo de instituciones se recomiende a los inmigrantes que estudien.

"Cuando un chico acaba de llegar a España y le dicen que necesita tener un contrato de trabajo, esa persona como va a encontrar un trabajo si no conoce gente", resalta. Sin embargo, en los ámbitos estudiantiles, afirma "se crean más vínculos" entre compañeros. "Cuando yo no entiendo algo, llamo a mis compañeros y así ellos descubren que tú no eres diferente de ellos", añade.