Tres funcionarios de la prisión de Villena son agredidos por un interno que pedía un cambio de módulo

Tres funcionarios del Centro Penitenciario de Villena (Alicante) han denunciado haber sido agredidos por un interno acogido al programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM) que solicitaba un cambio de módulo. Uno de los funcionarios tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para ser atendido de las heridas.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha informado a Europa Press que este interno protagonizó el viernes por la tarde una agresión a tres de los funcionarios que se encontraban de servicio en el Módulo 7, "supuestamente uno de los más tranquilos de la prisión", ha indicado el sindicato.

Según la APFP, poco después de las cinco de la tarde, coincidiendo con la bajada de celdas, el interno se acercó a la oficina de funcionarios "reclamando airadamente la presencia del Jefe de Servicios porque quería cambiarse de módulo", a lo que los funcionarios respondieron que tenía que seguir el procedimiento establecido a través del Educador.

Al no conseguir su propósito, el interno "amenazó con agredir gravemente o con matar a cualquiera que le saliera al paso y a insultar a los funcionarios, que no tuvieron más remedio que llevárselo a otra dependencia para aislar el problema e intentar tranquilizarlo", han explicado desde el sindicato.

No obstante, al intentar calmarlo, "se abalanzó sin mediar palabra sobre uno de los empleados públicos propinándole varios golpes con el puño en la cabeza, lo que obligó a intervenir a otros dos compañeros para proceder a reducirlo, siendo alcanzados igualmente por los golpes y patadas que el interno les propinó", han relatado.

Finalmente, el interno fue conducido a otro departamento de la prisión mientras que uno de los funcionarios tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para ser atendido de las lesiones que presentaba, mientras que los otros dos se recuperan de las contusiones sufridas.

"FALTA DE PERSONAL Y PERMISIVIDAD"

Para la APFP este es "uno más de los episodios de violencia" que están padeciendo los funcionarios encargados de la vigilancia interior de las prisiones "como consecuencia de la recurrente falta de personal y de la permisividad del propio sistema penitenciario".

En este sentido, han reclamado una modificación urgente que prevea mayores medidas de seguridad para el personal que trata directamente con los presos, así como la modernización de los medios con los que cuentan para hacer frente "a las numerosas agresiones que se vienen produciendo en las cárceles españolas".

DIRECCIÓN "MUY POCO PREOCUPADA"

El sindicato asegura que los medios coercitivos con los que cuentan están bajo llave y en unas dependencias muy alejadas, "lo que hace inviable su utilización en la mayoría de los casos", han criticado.

Además, "esos medios están obsoletos y en la mayoría de los casos ni siquiera obtenemos el permiso para poder utilizarlos, por lo que nos da la sensación de que la dirección está muy poco preocupada por nuestra propia seguridad. Hemos llegado a un punto en el que parece que los internos tienen derecho a todo, incluso a agredirnos cuando quieran", han lamentado.

AGRESIONES EN FONTCALENT

Por otra parte, desde la APFP han denunciado que en el Hospital Psiquiátrico penitenciario de Foncalent se está asistiendo a un "proceso de normalización" de las agresiones, que están produciendo una "lógica sobrecarga de estrés en la ya de por sí dura labor del trabajador penitenciario".

En este sentido han apuntado que 2016 concluyó con un balance de siete agresiones a funcionarios, uno de los cuales precisó traslado en ambulancia. Asimismo, han indicado que desde 2015 empezó a notarse un aumento considerable de las agresiones a los funcionarios por parte de los internos, "registrándose siete y con dos funcionarios que aun no han podido recuperarse de las graves lesiones sufridas".

Desde el sindicato han afirmado que en este centro "se está en contacto directo con internos muy especiales que exigen un plus de esfuerzo si no están debidamente compensados", y han precisado que "la ausencia de régimen disciplinario inherente a su carácter asistencial y la propia permisividad del sistema refuerzan dichas conductas y no evitan el efecto contagio".

También han denunciado la "insoportable falta de personal que se está padeciendo", especialmente en el área de vigilancia interior. Para la APFP es "inexplicable" que el centro de la provincia que más agresiones e incidentes registra "goce de una clasificación y nivel menor que el resto".