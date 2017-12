La fundación everis lanza la tercera edición de su programa de mentoría para disminuir la brecha de género

La fundación everis ha puesto en marcha la tercera edición de su programa de mentoría ('PÚLSAR') para chicas adolescentes que trabaja por la reducción de la brecha de género. Así, gracias a la generosidad de mujeres referentes en diferentes campos, las chicas son capaces de descubrir y potenciar su talento para continuar su itinerario formativo.

La metodología de esta iniciativa está basada en el 'learning by doing' ('aprender haciendo'), y el método de trabajo está orientado a la curiosidad, la exploración, el descubrimiento, la interacción y creación de los contenidos, así como la reflexión y conexión de estos aprendizajes con su día a día.

Por su parte, una de las adolescentes participantes en la segunda edición, bajo las siglas C. L., señala: "El programa PÚLSAR ha reforzado mi autoconfianza y me ha ayudado a aclarar mis ideas con respecto a qué quiero dedicarme en el futuro. Además, he aprendido que las mujeres también valemos mucho, que podemos llegar a ser lo que queramos".