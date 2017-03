El abandono y maltrato de galgos sigue siendo un problema

Luna’ y ‘Mara’ fueron encontradas medio moribundas. Son dos ejemplos de los abandonos de galgos que todos los años se producen en España.Cristina es una de las personas que casi a diario se dedica a rescatarlos de estas situaciones. "Cuando no les valen, los abandonan, cuelgan, matan...yo he llorado muchísimas veces de cómo hemos recogido animales, o sea, en estado de total abandono, de total maltrato...Este mes de febrero solamente en la comunidad de Castilla La Mancha hemos rescatado 60 galgos". Según las asociaciones animalistas en España se producen 50.000 casos de abandono cada año. Sin embargo, la asociación en defensa de la caza del galgo, no está de acuerdo con la cifra de abandonos de galgos, que año tras año, publican los animalistas. "Si los galgueros abandonasen o matasen 50.000 galgos al año, yo me imagino que los galgos ya solo estarían en los zoos", explican.Abraham achaca muchos de estos casos de maltrato y abandono a los robos. Según el Servicio de Protección a la Naturaleza, casi la mitad de las denuncias que han recibido por robos de perros han sido de galgos. Desde el SEPRONA, destacan que las denuncias de maltrato animal han aumentado gracias a una mayor concienciación social, pero que durante estos últimos dos años, sus estadísticas relacionadas con casos de abandono no han sufrido variaciones significativas.