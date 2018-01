“Mi hijo no sabe lo que es una galleta. Él es feliz desayunando garbanzos”, la última polémica en la Red

Un tuit sobre el desayuno de un niño de dos años ha desatado la última polémica en las redes sociales. Concretamente, comenzó por un mensaje publicado por @comiendo_maria en el que explicaba que “mi hijo no sabe lo que es una galleta. Él es feliz desayunando garbanzos”, todo ello acompañado por una foto del pequeño comiendo la citada legumbre. La Red no tardó mucho en reaccionar y la polémica, y los memes, no tardaron en aparecer.

“Hoy quiero hablaros y explicar lo ocurrido ayer con una foto del desayuno de mi hijo en. Se me ocurrió colgar una foto de mi hijo desayunando. Sé que es un desayuno poco habitual pero tampoco me parece uncomo para (y cito textualmente) “llamar a servicios sociales”. Por toda la polémica creada, me gustaría explicarme”. Son las palabras de la autora de la web sobre nutrición ‘ Comiendo con María ’.

Pero antes de acabar, María realiza un matiz importante, y es que ella misma dice que “evidentemente mi hijo no desayuna cada día garbanzos, pero ayer los vio y me los pidió, así que no le dijo que no porque me parecen un alimento muy saludable y nutritivo”.