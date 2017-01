No gasta nada extra en un año y ahorra 21.000 euros

Michelle McGagh, una periodista económica, se dio cuenta de había gastado miles de euros en cosas totalmente innecesarias y por ello se propuso un reto: no gastar nada extra durante un año. Ella misma ha narrado la experiencia en un artículo publicado en 'The Telegraph'.

Su propósito comenzó el 26 de noviembre de 2015. Para ello, realizó una lista con las cosas que suponían o no un gasto extra. Tenía permitido: la hipoteca, luz, agua, seguro de vida, donaciones, internet, móvil y productos de higiene, además de comida para ella y su marido para lo que establecieron un presupuesto de 32 euros semanales.

En cambio, no estaban permitidos viajes, ni cenas en restaurantes, ni ropa nueva, vacaciones, ni siquiera una bolsa de golosinas.

Según relata, los meses de invierno no fueron nada fáciles. Toda su ropa acabó rota por el uso intensivo de la bici para ir de un lugar a otro. Además, necesitaba con urgencia un corte de pelo. Sin embargo, al acabar el experimento no sentía ninguna necesidad de comprar nada.

I think these jeans have had it #anotheronebitesthedust pic.twitter.com/1sE6Pn2xCS