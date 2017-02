La versión gatuna de las Kardashian triunfa en Islandia

‘Keeping up with the Kattarshians’ es la version minina del famoso reality de las Kardashian. En este nuevo show se muestra la vida de cuatro gatitos 24 horas al día. Guðni, Stubbur, Briet y Ronja son las estrellas de este reality. Viven en una pequeña casa de muñecas donde tienen sus camas e, incluso, sus propias fotografías en las paredes. Es la casa soñada de un felino. Los cuatro gatos se parecen a las famosas Kardashians. Alcanzaron la fama gracias a la página Nútíminn y la sociedad de amigos de los gatos Kattavinafélagið tras ser descubiertos en un área industrial de Reikiavik, en Islandia. Cada uno de ellos tiene sus propias características lo que les hace perfectos para un reality show. Tan famosos se han hecho que uno de ellos va a ser adoptado y esperemos que tenga un spin-off para saber cómo le va con la nueva familia.