Una tesis sobre test genómicos en el tratamiento de cáncer, premiada por la Cátedra UAM-ASISA

La Cátedra UAM-ASISA ha entregado los 'Premios UAM-ASISA sobre Gestión Sanitaria y Economía de la Salud', a la tesis doctoral 'Análisis de coste-eficacia de los test genómicos en el tratamiento del cáncer de mama', de la doctora Sara Pérez Ramírez.

Estos premios reconocen además mejor trabajo publicado en revistas especializadas nacionales e internacionales, que este año ha recaído en 'The cost of infection in hip arthroplasty: A matched case-control study', recogido en la 'Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología' y cuyos autores son A. E. González Vélez, M. Romero Martín, R. Villanueva Orbaiz, C. Díaz Agero Pérez, A. Robustillo Rodela y V. Monge Jodra.