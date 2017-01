Los grupos de Whatsapp podrán conocer tu ubicación exacta

La próxima actualización de Whatsapp traerá mucha polémica. En pleno época por combatir la transmisión de nuestros datos personales a terceros, la aplicación de mensajería instantánea compartirá tu ubicación a los miembros de tus grupos, aunque solo si tú lo permites.

WABeta Info ha compartido una serie de fotografías que prueban que Whatsapp está trabajando en las versiones beta 2.17.3.28 de iOS y 2.16.399+ de Android, que permitirá notificar tu localización en tiempo real. Aunque no señalan la fecha de lanzamiento, se estima que llegará en las próximas semanas. La función tendría varias opciones, como la de compartir tu ubicación durante 1, 2, 5 minutos o por un tiempo indefinido. Una opción que dejará en evidencia los "ya estoy llegando" que tantas veces hemos usado como excusa.

Hace unos días, Whatsapp implementaba una opción requerida por muchos usuarios de Iphone: la que permite enviar mensajes sin conexión. A esto hay que sumar las últimas actualizaciones, que permitieron realizar videollamadas y enviar hasta 30 imágenes a la vez.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR