Unos hackers publican imágenes íntimas de Emma Watson

La actriz Emma Watson ha sido víctima de un hackeo a través del cual se han publicado imágenes personales posteriormente publicadas en Internet junto a fotografías de un desnudo, informa Daily Mail.



Las imágenes privadas de la actriz de Harry Potter, que se tomaron durante una prueba de un traje de baño, se filtraron después de que su ordenador fuera hackeado, según se cree. Pero el equipo de comunicación de la protagonista de La Bella y la Bestia no ha confirmado si dentro de las 122 fotografías hackeadas, hay alguna de la intérprete desnuda.

"Imágenes de los fitting de Emma con su estilista tomadas hace un par de años han sido robadas. No son fotografías de desnudos. Los abogados han sido informados y no vamos a comentar nada más", afirma la misma fuente al diario The Telegraph.

La joven de 26 años ya ha anunciado que sus abogados están estudiando el caso para averiguar quién es el responsable de lo sucedido.

Aun así, se vio obligada a publicar una aclaración después de la gran cantidad de comentarios en Internet que denunciaban las imágenes de la actriz en cueros en un tablón de anuncios anónimo, así como en partes cifradas de Internet.

Pero este robo se produce en medio de una disputa sobre si Watson ha traicionado a las feministas al posar en topless para la revista Vanity Fair.

Fue en 2015 cuando Watson fue amenazada con la filtración de fotografías personales después de que diera un polémico discurso sobre igualdad de género como Embajadora de la ONU para Mujeres.

"Sabía que era una broma [la filtración], sabía que las imágenes no existían, pero creo que mucha gente cercana a mí sabía que la igualdad de género era un problema, pero no creía que fuera urgente, que era una cosa del pasado", aseguró la actriz. "En el momento en que me levanté hablando de los derechos de las mujeres me amenazaron de inmediato, creo que estaban realmente sorprendidos, mi hermano estaba particularmente molesto".

El mes pasado, un hacker fue sentenciado a nueve meses de prisión por hackear las cuentas electrónicas de 30 celebridades, incluyendo a Jennifer Lawrence y robar fotografías de desnudos.

Edward Majerczyk, de 29 años, de Chicago, también fue condenado a pagar unos 5.700 dólares en concepto de restitución por los servicios de asesoramiento para una víctima de la celebridad no revelada cuyas imágenes fueron difundidas en Internet.