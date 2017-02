La campaña de HazteOír contra los niños transexuales indigna a Cifuentes y al PSOE

Hazte Oír ha puesto en marcha una campaña desde este lunes con un autobús que circula por la ciudad de Madrid con unos vinilos de color naranja en el que se puede leer 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo'.

En declaraciones públicas, Cifuentes ha indicado que le parece "completamente impresentable" y que la campaña tiene una "finalidad", que es "una provocación absoluta". De hecho, ha indicado que "en cierto modo" va dirigido hacia ella, "porque quien está promoviendo esta campaña tiene un larguísimo historial".



De este modo, ha recordado la campaña, también con un autobús, que lanzó esta asociación con su rostro en las pasadas elecciones de 2015 para movilizar a los 'provida', denunciando que Cristina Cifuentes estaba a favor del aborto. "Les quiero hacer cero propaganda", ha señalado a continuación.



Cifuentes lo ha puesto en conocimiento de la Abogacía General de la Comunidad para que estudie si es de aplicación la ley 2/2016 de Igualdad y No Discriminación de la Comunidad de Madrid y por si al amparo de esta ley "se pudiera realizar algún tipo de actuación".



En esta normativa se recoge dos puntos. Por un lado, se "prohíbe cualquier acto de discriminación directa o indirecta, por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar". "La ley garantizará la protección efectiva contra cualquier discriminación", añade.



Además, en otro apartado se indica que se "adoptarán todas las medidas de prevención necesarias para evitar conductas homófobas, lesbófobas, bífobas y/o transfobas así como una detección temprana de situaciones conducentes a violaciones del derecho a la igualdad y la no discriminación de personas LGTB".



Por otra parte, Cristina Cifuentes ha anunciado que va a mandar una carta a la Delegación de Gobierno para que lo ponga en conocimiento de la Fiscalía por si "fuera constitutivo de algún tipo de delito". "Es impresentable", ha insistido la presidenta autonómica, quien cree que hay que "tener un poco más de respeto con las personas". "No se puede ser tan radical en la vida con este tipo de cosas", ha lamentado.

El PSOE pide a Carmena que actúe contra la campaña

Desde el Grupo Municipal Socialista se ha reclamado una campaña a favor de los menores transexuales en autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) así como un cambio en la Ordenanza de Publicidad del Consistorio para prohibir publicidad como la del autobús de Hazte Oír, contraria a las leyes contra la LGTBIfobia.



Para la portavoz socialista en el Consistorio, Purificación Causapié, la campaña de Hazte Oír es "una agresión a los derechos de los menores transexuales". "Es necesario que el Equipo de Gobierno reforme de una vez la Ordenanza de Publicidad para adaptarla a la Ley General de Publicidad y se dote de herramientas que le faculten para prohibir campañas que atenten a los derechos humanos como esta", ha añadido.



Hace más de un año, el Grupo Socialista ya planteó, a cuenta de la publicidad de prostitución "denigrante" para las mujeres, la necesidad de reformar la Ordenanza de Publicidad, una medida apoyada por el Pleno que, sin embargo, todavía no se ha materializado.



"Ahora esta nueva campaña, que ataca directamente a los derechos de los menores, vuelve a recordarnos a todos la necesidad de abordar estos cambios legales. De todas formas, en el pleno del próximo mes presentamos una nueva iniciativa para que se modifique la Ordenanza de Publicidad de manera urgente", ha anunciado Causapié.



En este sentido, la portavoz socialista ha asegurado que el Consistorio "puede acogerse a la Ley General de Publicidad, que establece qué es publicidad ilícita, que es la que atenta contra la dignidad de las personas, y especialmente contra los menores".



Respecto a si el Ayuntamiento es competente para acabar con este anuncio publicitario, Causapié ha indicado que, "sin entrar en valoraciones que son más jurídicas", se debería llevar a cabo "un análisis poniendo por encima de todo los derechos de los menores".



"Pedimos al Ayuntamiento que lo analice -el anuncio-- y actúe en la medida de sus posibilidades", ha puntualizado.



Por su parte, el edil socialista Ignacio Benito ha adelantado que solicitará al gerente de la EMT que en los autobuses de la empresa municipal se difunda una campaña en defensa de los derechos de los menores transexuales.



"Hay que actuar en la erradicación de estas posturas retrógradas pero también hay que actuar en positivo, defendiendo los valores de tolerancia y respeto a los derechos de todos, pero especialmente de los más jóvenes" ha señalado Benito.



Los socialistas han recordado que estas campañas "contribuyen a estigmatizar y a discriminar".