Hazte Oír no retirará su campaña tránsfoba porque "reconoce un hecho de la biología"

La plataforma Hazte Oír mantendrá la campaña del autobús con el lema 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen' , contra los niños transexuales , porque "reconoce un hecho de la biología y defiende la libertad ideológica" cada vez más "amenazada por el lobby gay y sus tentáculos en la política y en los medios" .

Así lo ha señalado este martes en una rueda de prensa el presidente de la plataforma, Ignacio Arsuaga, tras el revuelo que la campaña ha provocado, lo que para él "es inentendible" porque "el autobús no pretende discriminar ni ofender a nadie" sino que "defiende la libertad ideológica y de expresión".



Arsuaga ha asegura que el autobús seguirá circulando por la capital madrileña y ha anunciado que en los próximos días también visitará las ciudades de Valencia, Barcelona, Zaragoza, Pamploma, San Sebastián, Bilbao y Vitoria.



Arsuaga ha declarado que "el autobús tiene como objetivo difundir el libro ' ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tus hijos en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual'", del que según ha explicado "ya han repartido 100.000 ejemplares por correo postal a los colegios". "Algunos centros nos apoyan y otros lo han criticado", ha subrayado.



De igual modo, el presidente ha denunciado las leyes de adoctrinamiento sexual que se han aprobado en varias comunidades autónomas para "imponer" la diversidad sexual entre los menores, las que a su juicio "vulneran la libertad de educación y el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos".



Por ello, Arsuaga ha criticado que a principios de este mes, "las empresas que gestionan la publicidad en los transportes municipales de tres capitales vascas y de Navarra vetaron a Hazte Oír la contratación de publicidad con el texto que hoy difunden en este autobús" cuando "hace unas semanas habían publicitado la transexualidad para menores con la frase 'Hay niñas con pene y niños con vulva'".



"Nos parece muy grave que se esté inculcando a nuestros hijos la ideología de género y los dogmas del lobby homosexual en las escuelas", ha reiterado Arsuaga, que también ha insistido en que "se está violando el derecho que tenemos como padres de educar a nuestros hijos conforme a nuestra conciencia", por lo que ha pedido "respeto" para los padres que no comparten esa ideología.



Arsuaga también ha denunciado que desde que los medios de comunicación informaron sobre la campaña han recibido " una avalancha de insultos y amenazas de muerte en Twitter" por parte de ciudadanos y de algunas personalidades políticas como el ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que ha calificado como "la política más izquierdista del PP".