Piden ayuda para una mujer con el cuerpo lleno de heces que se ahoga "en sus propios excrementos"

Una radiografía muestra cómo Kelly se ahoga “en su propia caca” y apenas puede respirar con su cuerpo lleno de heces. En la imagen de la radiografía es difícil distinguir los órganos de Kelly debido a los excrementos alojados en su pecho. Sus amigos temen por su vida, informa The Mirror

Cuando Kelly publicó la imagen de rayos X en su muro de Facebook a principios de este mes, explicó que "para aquellos que no entienden el alcance de mi dolecncia, esta es mi radiografía... Todo es una imagen de la carga fecal, ni siquiera se pueden ver mis órganos... y sí, también está en mi pecho, mi diafragma y mis pulmones están tan arriba que apenas puedo respirar".

Peter y su mujer Kate, amigos de Kelly, la describen como una persona “encantadora, brillante y encantadora”. Su sufrimiento es tal que manda mensajes a sus amigos en mitad de la noche quejándose de que su dolor es indescriptible. “Está aterrorizada y no sabe qué puede pasar. No puede soportar mucha comida, siempre está enferma después de comer y vomita heces. Es horrible. Piensa que no va a salir de allí”.