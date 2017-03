¿Flota este helicóptero en el aire?

Este vídeo de un helicóptero que vuela sin que, al parecer, mueva las aspas he generado una polémica en Internet. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Estamos ante un helicóptero de nueva generación? La realidad es más sencilla. Se trata de un efecto óptico que depende de cómo se ha grabado el vídeo. Al reducir el tiempo durante el cual está abierto el obturador de la cámara, se logra sincronizar la cantidad de imágenes por segundo con la velocidad de rotación de las hélices. Y esto provoca que se congele o reduzca el movimiento hasta el punto que parezca que las aspas no se mueven. Si observamos con detalle, se puede apreciar un leve movimiento que confirma que el aparato no flota en el aire. Es el mismo proceso que se da cuando parece que las aspas o las ruedas de un coche van hacia atrás.