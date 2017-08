Revisarán la seguridad de los boloencierros tras resultar heridas dos personas

"Vamos a revisar todas las medidas de seguridad, reforzar la información porque estamos teniendo muchísimas visitas de personas que vienen de todo el mundo. No queremos que sea un evento trágico, queremos que sea un evento lúdico. Vamos a modificar todo lo que se tenga que hacer para que siga siendo una gran fiesta", ha resaltado el alcalde en declaraciones a Europa Press.

El alcalde ha recalcado que el boloencierro es un espectáculo "algo diferente" a los encierros con reses, en el que se utiliza una bola "muy grande, con riesgos". "Hay cierta prensa que hace publicidad del evento como algo inocuo y que no se corre ningún riesgo, pero no es así. Es una bola grande y hay que tener las mismas precauciones que en cualquier otra actividad de riesgo", ha puntualizado.

"La gente está acostumbrada a enfrentarse a los toros ellos y sabe que no se puede quedar nunca delante quietos porque les pueden cornear. Sin embargo, con la bola piensan que no les puede hacer nada y no es así, porque si reciben el impacto directo puede ser grave", ha añadido.