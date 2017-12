La hermana pequeña de Diana Quer: "No soy persona hoy. Pagarás"

Además, ha publicado una foto de su hermana y le ha dedicado un mensaje de despedida: "Hasta siempre pequeña. Habrá cosas que en mi vida podré perdonarme pero sé que tú me lo has perdonado todo. Esto es un palo para mi pero no puedo hacerle nada, solo espero que estés bien estés donde estés y que me cuides mucho a mí pero sobretodo a mamá , no sabes cuánto te queremos. Espérame allí arriba angelito. Siempre fuertes y siempre conmigo. Gracias por haberme dado esta lección tan grande y haberme dado un ejemplo de fortaleza y de ganas de vivir. Te ha quedado mucho por vivir y mucho por delante y eso me hace pensar que hay que vivir el día a día y que hoy estás y mañana no. Gracias por el tiempo que me has dedicado, los besos, los abrazos y todo el amor que me has dado, te llevaré siempre conmigo. Te amo".