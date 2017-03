La misteriosa imagen de las 'presuntas' siete hermanas en 'Seven sisters'

El misterio sobre las monjas esperando el tren en la parada llamada 'Siete hermanas' no deja de dar qué hablar. Primero porque parece que también hay siete monjas en el andén, hecho rápidamente contrariado en las redes, y segundo porque nadie parece saber de dónde ha salido este grupo de siervas.

Según recoge la publicación Express, aún se desconoce a qué comunidad pertenecen. La hermana Agnes, del convento St Annes, en Stoke Newington, ha indicado que las monjas no forman parte de su orden.

"Es bastante raro ver siete monjas juntas en estos tiempos. Nosotras somos una comunidad de trece. Y llevamos colores distintos. Aquí vamos de negro con velo gris".

Seen the "Seven nuns at Seven Sisters" photo story today? 1. An extra veil. 2. An extra foot. Guess the facts got in the way of a good story pic.twitter.com/uqpUCB0iMj