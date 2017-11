Seis hermanos corren el riesgo de morir súbitamente por esta rara condición genética

Hace unos años, sus otros dos hijos Charlotte y Craig fallecieron a causa de este problema y, tras diversas pruebas médicas, ahora la familia es consciente de que todos los hijos tienen la misma enfermedad . No obstante, a pesar de tratarse de una enfermedad genética, ni Maggie ni Rob la padecen.

Los hijos más pequeños del matrimonio no se harán las pruebas pertinentes hasta que sean un poco más mayores y es que la familia está intentando llevar una vida lo más normal posible.

La mejor manera de lidiar con esta afección es no hacer ejercicio físico en exceso , no hacer esfuerzos y no hacer actividades que pongan en riesgo la salud cardiovascular, como por ejemplo, montar en una montaña rusa.