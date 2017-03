Cinco hermanos huérfanos conmueven en su petición viral para encontrar "una familia feliz"

Juegan como cualquier niño, pero su historia no es una cualquiera. Son cinco hermanos de Kansas que viven en distintas casas de acogida. Se quedaron huérfanos. Los servicios sociales no han explicado por qué, pero un periódico local ha hecho público el deseo que todos ellos comparten: ser adoptados por una misma familia. La llamada se propagó de forma viral y en un solo día 1.300 personas escribieron a la agencia de adopción para integrarlos en una familia. Fueron tantas las peticiones que la web de adopciones colapsó y la agencia ha tenido que retirar el perfil de los pequeños. No obstante, ellos no quieren cien familias. Solo una: "Una familia feliz". Ellos, de momento, siguen separados, pero no será por mucho tiempo.