Fingió su muerte con la ayuda del FBI para atrapar a su esposa

María no tenía residencia legal en Estados Unidos, por lo que la pareja decidió unirse en matrimonio en 2010 para así poder legalizar la situación de la mexicana en Estados Unidos.

Según informa DailyMail , en 2015 la pareja atravesaba un momento difícil, y de un momento a otro, María decidió pedirle el divorcio a Ramón. No contenta con ello, la mujer quisoque acabase con la vida de Sosa por 1.700 euros.

María contactó para el asesinato con un hombre llamado Gustavo , quien casualmente acudía a las clases del boxeo del gimnasio e Ramón. "Cuando me llamó y me dijo que quería verme porque había alguien que quería matarme, pensé que me estaba haciendo una broma”, confesó Ramón al medio inglés.