"Aterroriza a una familia entera" llamando a su puerta con una fregona en la cabeza

James Dizney Fields, de 58 años, "aterrorizó" a una familia de Port St. Lucie, en el condado de Santa Lucía, del estado de Florida, EEUU, después de presentarse en la puerta de casa de un vecino "con una fregona en la cabeza como si fuera una máscara". Las autoridades procedieron a su arrestro después de que continuase insistentemente aporreando la puerta y tras recoger su declaración. "Me había quedado sin huevos y los necesitaba para hacer un pastel", justificó el hombre tras el siniestro y surrealista suceso.

El suceso pudiera ser categorizado de surrealista pero lo cierto es que para la víctima que denunció los hechos, un hombre de Port St. Lucie, en el condado de Santa Lucía, del estado de Florida, EEUU, fue tan real que llegó a "aterrorizar a su familia entera".

Según contó a las autoridades, alguien llamó a la puerta de su casa aproximadamente a las ocho de la tarde, momento en que se dispuso a abrir para ver quién era y qué quería. Fue entonces cuando vio a un hombre "con una fregona en la cabeza como si fuera una máscara". Atónito y presumiblemente sin palabras ante la escena que tenía delante, al ser incapaz de entenderle, tal y como declaró, cerró la puerta y echó el cerrojo.

Sin embargo, el insólito 'visitante', con su fregona en la cabeza, continuó golpeando a la puerta y también comenzó a llamar al timbre, algo que incrementó el nerviosismo y hasta el pánico en la familia que vivía en el domicilio.

Finalmente, la policía tomó cartas en el asunto e identificó al hombre como James Dizney Fields, de 58 años. Al ser interrogado por los agentes, preguntándole por qué había ido a la casa de su vecino con una fregona en la cabeza y golpeado insistentemente su puerta, su respuesta no fue menos grotesca e inverosímil que la escena que había protagonizado: "Porque yo nací comediante y me gusta 'picar' a la gente. Me había quedado sin huevos y los necesitaba para hacer un pastel".

Tras su singular declaración, Fields fue detenido y acusado de un delito de desorden por 'perturbar la paz', tal y como recoge Fox 13 News. Además, por el incidente, ocurrido el pasado 13 de enero, así como por otro no relacionado, ingresó en prisión con una fianza que asciende a los 9.000 dólares; unos 8.375 euros.