El 60% de los hombres tratados con ondas de choque mejoran su disfunción erectil, según los expertos

La disfunción erectil hace que los hombres que la padecen tengan que estar sometidos a medicación para mantener relaciones sexuales, sin embargo el 60 por ciento de los pacientes que han sido tratados con ondas de choque han podido tener relaciones sin la medicación pertinente gracias a esta técnica, según un estudio de Boston Medical Group presentado este jueves en el I Simposio de Avances en Salud Sexual Masculina celebrado en Madrid.

Además, la terapia con ondas de choque ha demostrado mejorar en el 70 por ciento de los casos las erecciones de los pacientes con disfunción de origen vascular.

Así, el principal objetivo de esta técnica consiste en que los hombres con disfunción erectil "consigan tener relaciones sexuales y poder abandonar la medicación o, por lo menos, reducir la dosis de la misma", ha destacado el director médico de Boston Medical Group en España, el doctor José Benítez.

Este tratamiento no es invasivo; es seguro, ya que no tiene efectos secundarios; e indoloro, por lo que no requiere anestesia, ni sedación, y consiste en "aplicar ondas de baja intensidad con un efecto de neovascularización o angiogénesis, para la regeneración de los vasos sanguíneos situados en el pene", según ha explicado Benítez. Así, "se consigue mejorar la circulación en la zona y, por tanto, las posibilidades de mantener una erección", ha añadido.

La terapia con ondas de choque se realiza en sesiones de 20 minutos, distribuidas en cinco semanas, que son las que conforman un ciclo; y gracias al estudio realizado por Boston Medical Group, se ha podido afirmar que el 85 por ciento de los pacientes tratados con esta técnica mejoran con varios de estos ciclos, frente al 69 por ciento con un solo ciclo.

Sin embargo, "si el paciente no controla los factores de riesgo causantes, como la diabetes, la obesidad, el exceso de peso, la hipertensión, el colesterol, o el consumo de alcohol y tabaco el tratamiento no resultará del todo efectivo", ha subrayado el doctor.

Este tipo de factores contribuye a que cada vez los pacientes más jóvenes también sufran esta patología por causas orgánicas, aunque, dentro de este estudio, los hombres tienen una media de 55,8 años y el 90 por ciento de ellos padece disfunción erectil por factores orgánicos o físicos, y solo el 10 por ciento por factores psicológicos.

I SIMPOSIO DE AVANCES EN SALUD SEXUAL MASCULINA

Boston Medical Group organiza estas jornadas que se celebran durante los días 16 y 17 de marzo en Madrid, para así presentar los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías relacionadas con la salud sexual masculina, según informan desde el Grupo.

Además de los últimos resultados obtenidos con la terapia de ondas de choque, añaden que se darán a conocer novedades para tratar la disfunción erectil por fuga venosa a través de una nueva técnica de embolización endovascular; así como debatir los beneficios del tratamiento psicológico como complemento a las terapias utilizadas.