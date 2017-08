¿Cuál fue el verdadero origen del accidente del ascensor en el hospital de Sevilla?

En este sentido, "es necesario recordar que, tal y como consta en la Dirección Gerencia del centro hospitalario, según los registros metódicos de los que dispone el propio centro y no en base a afirmaciones sin fundamento, no existe constancia de incidentes previos con este ascensor, por lo que no entendemos que los portavoces de Marea Blanca se lancen irresponsablemente y de forma oportunista a hablar de irregularidades en el funcionamiento y deficiencias en el mantenimiento de los ascensores".