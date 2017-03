Primera huelga general de la legislatura contra la LOMCE

Hoy, padres, profesores y alumnos se suman al primer paro general de la legislatura contra la LOMCE, la reforma educativa del PP y los recortes en la docencia. Los convocantes no se fían del pacto educativo que están negociando los partidos porque dicen que no les están teniendo en cuenta. En las calles hoy pedirán la derogación de la LOMCE y exigirán más inversión. La huelga afecta a todos los niveles, desde infantil hasta los universitarios y está convocada la Plataforma por la Escuela Pública y los dos sindicatos mayoritarios. Esta es la tercera huelga de que gobierna el PP, aunque la primera a la que se suman los profesores, que claman en contra del llamado 'tres más dos', que reduce las carreras universitarias, contra el decreto de becas vinculadas al rendimiento académico y piden que se convoquen oposiciones. En cuanto al pacto de Estado en el que ya trabaja una subcomisión en el Congreso, dicen que no se fían porque no participa la comunidad educativa. Esta noche ya ha habido encierros en varias universidades.