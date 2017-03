Los estibadores mantienen la huelga aunque quieren seguir negociando

Los sindicatos de estibadores mantienen el calendario de tres semanas de huelgas en los puertos que arranca en menos de una semana, el próximo lunes 6 de marzo, después de que concluyera sin acuerdo la nueva reunión con la patronal del sector celebrada este martes, en la que, no obstante, ambas partes ratificaron formalmente su compromiso a seguir negociando. En el encuentro, la organización empresarial Anesco y los sindicatos Coordinadora de los Trabajadores del Mar, CC.OO, UGT, CIG y USO, firmaron la constitución formal de una mesa de negociación, según informaron en fuentes de los sindicatos. No obstante, no se fijó fecha para un nuevo encuentro, si bien se espera que puedan volver a sentarse de nuevo antes del inicio de la huelga con el fin de tratar de evitarla.