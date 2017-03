La Iglesia, contra la gestación subrrogada y eutanasia: "El hombre es creado por Dios"

En este sentido, ha denunciado que esta práctica no respeta la dignidad de "las llamadas madres subrogadas o madres de alquiler", ni la del niño pues se consigue "al margen del ámbito digno para ser concebido". Según ha precisado, subrogar significa "sustituir o poner a alguien en lugar de otra persona".



Por ello, se ha preguntado "de quiénes es hijo, no solo desde un punto de vista biológico, sino como persona, el 'niño' gestado en un vientre materno de alquiler o contratado", para advertir de que "no todo lo que técnicamente se puede hacer respeta la dignidad de las personas".



Además, el presidente de la CEE ha reclamado que "no se corte el paso en la gestación ni se anticipe la muerte natural" de la persona porque el "único dueño" es Dios. "La persona humana con su dignidad inviolable, sus derechos y deberes, debe ocupar el centro de nuestra atención en todos los órdenes. ¡No se le corte el paso en la gestación ni se le anticipe el desenlace natural! Únicamente Dios es nuestro Creador y nuestro Dueño", ha exclamado Blázquez.



"Impulso atávico y ancestral" de la vioplencia de género



Por otro lado, ha condenado los asesinatos por violencia machista y ha propuesto una mayor formación ética para combatir el "impulso atávico y ancestral" que "quizá haya" detrás. A su juicio, sin esta educación, las medidas que se tomen para luchar contra esta lacra, "no bastan".



"¿Por qué la unión humanamente más íntima, como la del matrimonio, se puede convertir en ámbito peligroso para la vida del consorte? ¡Cuántas mujeres asesinadas por la violencia machista! Quizá haya un impulso atávico y ancestral agazapado en los pliegues de la cabeza y del corazón que no ha sido suficientemente educado", ha planteado.



Participar en el pacto educativo



Por otro lado, el presidente de la CEE ha reclamado el derecho de la Iglesia a estar presente en el Pacto de Estado sobre la Educación ya que considera que la educación moral y religiosa, ofertada por los centros y "elegida libremente" por los padres de los alumnos contribuye a la educación integral de los alumnos.



Además, ha defendido la "dimensión social de la enseñanza" y ha mostrado su deseo de que está "no se sacrifique para convertirla en elitista".