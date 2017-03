Impactante vídeo en el que un camión arrolla a un coche en una autopista

Las imágenes muestran como un camión choca con un vehículo que se encontraba parado en la autopista A55 en Rhuallt Hill, en el norte de Gales. Según explica Daily Mail, el conductor del camión ha admitido que condujo descuidadamente, por lo que fue multado con más de 450 euros y seis puntos menos en el carné de conducir. La fiscalía ha explicado que el coche donde viajaba la familia se estropeó, pero había señalizado de forma correcta con las luces de emergencia; mientras, la defensa ha comentado que el conductor del camión no se percató de que el vehículo no se movía hasta que estaba prácticamente al lado. Afortunadamente los integrantes del coche se pudieron recuperar del grave accidente que sufrieron y no han sufrido secuelas.