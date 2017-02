Una impactante reacción en equipo les salvó de un aplastamiento

Los estudiantes asistentes a una fiesta en el club The Factory, en Manchester, se vieron sorprendidos por el desprendimiento repentino del techo del local. Uno de ellos pudo captar el momento en el que los jóvenes, que reaccionaron como un gran equipo, lograron evitar la tragedia al sujetar los paneles con las manos por encima de sus cabezas.

Según relata la publicación Mirror, el momento ha sido recogido por uno de estos jóvenes, un cliente que ha publicado la imagen en su cuenta de Twitter.

Los testigos aseguran que se pudieron oir los gritos de la clientela después de que el techo de madera del tejado cayera sobre los asistentes.

El impacto causó algunos daños en el sistema eléctrico, así como el destrozo de vasos y otros materiales.

Gracias al esfuerzo de decenas de personas, lo que iba a ser un desastre terminó con un final feliz al evitarse que nadie pudiera resultar herido.

Okay so the ceiling fell in on us at @factory this is why i've avoided the place and then I go and it collapses! pic.twitter.com/QjXajkuFej