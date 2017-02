El impresionante ejemplo de una joven que ayuda a otras a luchar contra la anorexia

"Hay ocho años entre estas fotos, y en ese tiempo he recuperado peso y recaído incontables veces. Me he atormentado mental y físicamente. Me he dicho a mí misma que era horrible y que no merecía la felicidad. He odiado mi cuerpo. He pasado hambre, me he herido y me he hecho un daño inconmensurable. ¡¡Esta ya no es mi vida nunca más!! Después de diez años, he decidido que quiero a mi familia y a mis amigos más a que a la enfermedad. He decidido que no tenía que culparme por cada cosa que había pasado. ¡¡¡He decidido que merezco ser feliz!!!"

Este es uno de los mensajes que lanza Connie Inglis en su cuenta de Instagram, en la que ha publicado numerosos vídeos e imágenes de su vida después de superar la anorexia. Con su relato quiere animar a otras personas a luchar con todas sus fuerzas para lograrlo, y para ello se compromete a acompañarlas.

"Quiero que seapas que es posible" dice poco después. "Sí, todavía tengo días malos. Todavía me cuesta, pero soy más fuerte ahora y sé que merezco ser feliz. Continúa hacia adelante, va a ser la cosa más dura que jamás hayas hecho pero merece mucho la pena. ¡¡Lucha a muerte y yo estaré luchando junto a ti!!

Este mensaje ha conseguido miles de 'me gusta' en Instagram y numerosos comentarios de sus seguidores.