Un ingeniero español lanza una campaña para recaudar fondos y frenar el blanqueamiento de corales en Tailandia

El ingeniero español Carlos Mallo Molina que trabaja en la Universidad de Birmingham ha dejado su trabajo para iniciar un proyecto con el que luchará contra el blanqueamiento de corales en la isla de Koh Tao (Tailandia) y para restarurar otros ecosistemas marinos.

Los proyectos de ingeniería ambiental se realizarán en el centro de conservación 'New Heaven' que ha iniciado una campaña que lleva el nombre de '150 hours under the sea' en la plataforma Gofundme con la que quiere recaudar unos 5.700 euros para comprar los equipos de medición y medios auxiliares antes del 22 de febrero.