Polémica por el ‘Gran Hermano de las Aulas’ en un instituto catalán

Cámaras de seguridad en el exterior de este instituto y a partir de ahora, también, en el interior de una de las aulas porque profesores y dirección del centro creen que un pequeño grupo de alumnos es conflictivo. Muchos padres coinciden también en este punto de vista. La Asamblea de Estudiantes ya ha rechazado la medida en un comunicado. Deisy y Noemí no se verán directamente afectadas por el ya bautizado como ‘Gran Hermano’ de las Aulas. Aun así, les hubiera gustado participar de la decisión. Ahora se ha abierto un intenso debate entre la comunidad. Los especialistas no le ven ninguna ventaja a la medida. Y quizás las cámaras ni siquiera se pondrán a grabar. La dirección ordenó la instalación pero la Administración catalana aún no ha autorizado su funcionamiento.